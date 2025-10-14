Rozzano piange Angelo Valente campione del mondo di kickboxing e maestro dei vip

Rozzano, 14 ottobre 2025 - Angelo Valente se n’è andato a 51 anni. Ha combattuto fino all’ultimo contro la malattia, da grande maestro dello sport e delle arti marziali quale era. È stato quatto volte campione del mondo di kickboxing. Il Comune. “Con grande tristezza apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Angelo Valente, leggenda della kickboxing – si legge nel messaggio del Comune di Rozzano, dove il campione viveva –. Valente ha rappresentato l’eccellenza sportiva della nostra città e ha saputo trasmettere passione, disciplina e valori a intere generazioni di atleti, professionisti e amatoriali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano piange Angelo Valente, campione del mondo di kickboxing e maestro dei vip

