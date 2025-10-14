Rovigo tre voti decisivi vanno al cane del candidato sindaco | il Tar li considera validi

Eletto sindaco grazie alle preferenze date al cane. Incredibile, ma vero. Il Tar del Veneto ha confermato Mario Mantovan quale sindaco di Porto Viro, in provincia di Rovigo. Mantovan era stato eletto a maggio con 7 voti di scarto, di cui 3 erano preferenze con la scritta Thor, il nome del suo cane. "Solo per completezza, il Collegio ritiene che la scritta Thor, asseritamente rinvenibile nello spazio riservato alle preferenze, in questo caso specifico possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà dell’elettore di far identificare il suo consenso attribuito alla lista o al candidato", si legge nella sentenza della quarta sezione del Tar del Veneto spiega che è stato accertato anche dal Comune che il cane del candidato sindaco si chiama Thor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rovigo, tre voti decisivi vanno al cane del candidato sindaco: il Tar li considera validi

