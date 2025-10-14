Rotary Napoli serata interclub per discutere di sanità | incontro con Gaetano Gubitosa dg di Asl Na1
La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini e oggetto di costante dibattito sia tra le istituzioni sia nella comunità scientifica. Saranno proprio questi argomenti a fare da protagonisti della conviviale interclub organizzata dai Rotary Club Napoli Est, Napoli Sud Ovest e Isola di Capri il prossimo lunedì 20 ottobre alle ore 20 al ristorante “Le Arcate” (via Aniello Falcone, 249, Napoli). L’incontro, dal titolo “La Asl 1 Napoli Centro per una città in salute”, vedrà come relatore d’eccezione Gaetano Gubitosa, Direttore Generale della AslNapoli 1 Centro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
