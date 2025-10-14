Rosenthal si racconta | Israele? L’Italia è superiore Noi siamo un piccolo Paese senza grandi strutture
Rosenthal si racconta e parla del match tra Italia e Israele: «Azzurri superiori. Noi siamo un piccolo Paese senza grandi strutture». Le parole Ronny Rosenthal, attaccante dello Standard Liegi, nel 1989 firmò un contratto con l’Udinese. Si disse che Gianpaolo Pozzo rinunciò all’acquisto dopo aver visto i muri della città pieni di scritte antisemite. Oggi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Stefano Cappellini, Vice Direttore di Repubblica, e Annalisa Camilli, storica inviata di Internazionale. Due grandi giornali italiani – un quotidiano, un settimanale - su come il giornalismo racconta oggi il mondo: dai fatti di politica internazionale e le grandi quest - facebook.com Vai su Facebook