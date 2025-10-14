Rosenthal | Io Udine e quelle scritte antisemite non andò come dissero allora

L'attaccante dello Standard Liegi, acquistato dai Pozzo nel 1989 e poi subito mandato via dopo le scritte comparse sui muri della città: "Io avevo un problema alle vertebre, e l'Udinese aveva già preso Balbo. L'anno dopo però andai al Liverpool". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rosenthal io udine scritteRosenthal: "Io, Udine e quelle scritte antisemite, non andò come dissero allora..." - Il racconto dell'attaccante dello Standard Liegi, acquistato dalla famiglia Pozzo nel 1989, ma che nell'Udinese mai giocò ... Da gazzetta.it

