L'attaccante dello Standard Liegi, acquistato dai Pozzo nel 1989 e poi subito mandato via dopo le scritte comparse sui muri della città: "Io avevo un problema alle vertebre, e l'Udinese aveva già preso Balbo. L'anno dopo però andai al Liverpool". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rosenthal: "Io, Udine e quelle scritte antisemite, non andò come dissero allora..."