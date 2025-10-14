Ronchis capitale del ciclismo paralimpico una due giorni di grande valore sportivo e sociale

Il Friuli Venezia Giulia sarà, nel weekend del 18 e 19 ottobre, la capitale del ciclismo paralimpico, ospitando a Ronchis una due giorni di grande valore sportivo e sociale. In questo contesto di eccellenza, la Cooperativa Itaca con Tal Grim, Comunità educativa diurna per minori, ed i Servizi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

