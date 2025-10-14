Romizi Avs | 2043 preferenze un risultato costruito sulle idee una comunità e sulla fiducia
Arezzo, 14 ottobre 2025 – «A volte i voti contano di più, a volte di meno. Ma l'importante è che dietro quei numeri ci siano sempre storie, volti, parole, fiducia. E quella non si compra, non si promette: si conquista, giorno dopo giorno». Con queste parole Francesco Romizi, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella provincia di Arezzo, ha commentato il risultato elettorale delle regionali toscane. «Siamo in una delle province più difficili della Toscana, dove il vento soffia da molti anni in una direzione che non è la nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
