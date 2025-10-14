Dal 2 al 5 ottobre 2025 la Fiera di Roma ha ospitato la 35° edizione del Romics, il grande festival dedicato al fumetto, animazione, videogiochi e cultura pop. Quattro giorni di folla, colori, stand e incontri che hanno riportato nella Capitale migliaia di appassionati, curiosi e professionisti del settore. Romics è, ormai da anni, una delle manifestazioni più longeve e riconoscibili del panorama italiano. È un evento che unisce le dimensioni dell’intrattenimento e della cultura, oscillando costantemente tra la voglia di celebrare la creatività e la necessità di mantenere in vita un gigantesco meccanismo fieristico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Romics 35°edizione: tra maschere, fumetti e realtà