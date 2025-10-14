Romano Buratti dalla pittura alla scrittura l' artista presenta Racconti del tempo andato

Per la rassegna di "incontri di parole all'imbrunire" venerdì 17 ottobre al Vicolo Pescheria di Montiano tornano gli appuntamenti letterali. L'ospite della serata è il maestro Romano Buratti, pittore conosciuto a livello locale, nazionale e internazionale, ora anche scrittore. In questo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

"La pittura è la mia vita da 70 anni" - Ora espone le sue opere a Gatteo Mare Ha sempre dipinto, ha fatto svariati lavori e da una quarantina d’anni quella del pittore ... ilrestodelcarlino.it scrive