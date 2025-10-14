Romano Buratti dalla pittura alla scrittura l' artista presenta Racconti del tempo andato

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la rassegna di "incontri di parole all'imbrunire" venerdì 17 ottobre al Vicolo Pescheria di Montiano tornano gli appuntamenti letterali. L'ospite della serata è il maestro Romano Buratti, pittore conosciuto a livello locale, nazionale e internazionale, ora anche scrittore. In questo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"La pittura è la mia vita da 70 anni" - Ora espone le sue opere a Gatteo Mare Ha sempre dipinto, ha fatto svariati lavori e da una quarantina d’anni quella del pittore ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Romano Buratti Pittura Scrittura