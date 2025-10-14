Romagnoli Cni | Il congresso occasione per discutere la fragilità del territorio servono grandi
“L’occasione di essere riusciti a portare nel capoluogo marchigiano il Congresso Nazionale degli Ingegneri è importante non solo per far conoscere la nostra realtà, ma per dibattere sui tanti temi che la nostra regione sente da vicino, primo fra tutti la fragilità del territorio”. Lo ha dichiarato Alberto Romagnoli, consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
