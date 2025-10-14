’Romagna e Sangiovese’ Giovedì la conferenza di Mazzotti
Giovedì sera, alle 21, alla sala convegni di Palazzo del Capitano, a Bagno, Alberto Mazzotti terrà una conferenza sul tema ’Romagna e Sangiovese. La filosofia del vino’. La serata è promossa dall’associazione culturale La Compagnia di Gnomo Mentino, in collaborazione con Centro Turistico Valbonella e con il patrocinio e il contributo del Comune di Bagno, nell’ambito della rassegna Tra Cielo e terra, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario. Ingresso gratuito. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Gianni Rossi (3470859371); [email protected]. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Hai sentito la novità? Il nostro GRILLAIE Riserva diventa GRILLAIE BERTINORO Sangiovese Romagna Doc. Nuova denominazione con menzione geografica "Bertinoro" che ci lega di più al territorio. Non cambia il metodo di vinificazione: affina 1 anno in botti - facebook.com Vai su Facebook