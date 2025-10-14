’Romagna e Sangiovese’ Giovedì la conferenza di Mazzotti

Giovedì sera, alle 21, alla sala convegni di Palazzo del Capitano, a Bagno, Alberto Mazzotti terrà una conferenza sul tema ’Romagna e Sangiovese. La filosofia del vino’. La serata è promossa dall’associazione culturale La Compagnia di Gnomo Mentino, in collaborazione con Centro Turistico Valbonella e con il patrocinio e il contributo del Comune di Bagno, nell’ambito della rassegna Tra Cielo e terra, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario. Ingresso gratuito. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Gianni Rossi (3470859371); [email protected]. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

