Roma Wesley torna in gruppo | individuale per Bailey

Dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la sfida di sabato sera contro l’Inter. Un allenamento utile per riaccendere i motori, anche se il gruppo non è ancora al completo: diversi nazionali devono infatti rientrare nelle prossime ore. Le ultime da Trigoria. Le notizie migliori arrivano dall’infermeria. Wesley ha completamente smaltito la botta rimediata nella gara di Firenze ed è tornato a lavorare regolarmente con i compagni. Segnali positivi anche per Angelino, che ha proseguito il suo programma di recupero in palestra dopo l’influenza che lo aveva fermato negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Wesley torna in gruppo: individuale per Bailey

Contenuti che potrebbero interessarti

#Roma, recuperati #Wesley e #Angelino. #Bailey in forse - X Vai su X

Maicon: “Roma in crescita, Wesley è fortissimo” L’ex terzino della Roma Maicon, protagonista in giallorosso tra il 2013 e il 2016, ha parlato ai microfoni di Radio Radio del momento della squadra di Gian Piero Gasperini e delle ambizioni stagionali del clu - facebook.com Vai su Facebook

Trigoria, Wesley torna regolarmente in gruppo. Individuale per Bailey - I giallorossi sono tornati ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo due giorni di riposo. Lo riporta ilromanista.eu

Roma, oggi tornano in gruppo Wesley e Angelino. Le ultime novità su Bailey - In casa Roma Gasperini dovrebbe ritrovare alcuni giocatori che potrebbe uscire dall'infermeria. Segnala msn.com

Roma, da Wesley e Angelino a Bailey: novità e ultimissime - Buone notizie in casa Roma verso la sfida con l'Inter: le novità su Wesley e Angelino e cosa filtra per Bailey ... Lo riporta fantamaster.it