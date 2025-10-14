Roma vicino a Fontana di Trevi | la chiesa che custodisce i cuori di 22 papi

Ma lo sapevate che a Roma, a pochi passi dalla celebre Fontana di Trevi si nasconde un luogo che non tutti i turisti conoscono, e che custodisce un segreto inquietante: tra le sue mura sono conservati i cuori di ventidue papi. Si tratta ovviamente di una chiesa che si fa depositaria di una tradizione antica, sospesa tra fede e mistero, che ancora oggi la rende uno degli angoli più enigmatici (e anche un po’ inquietanti) del centro di Roma. Leggi anche: — Chiesa di Santo Stefano Rotondo, quelle immagini ‘horror’ che stupiscono i visitatori Ma perché mai custodisce i cuori dei papi di un tempo? La chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio a Roma: il mistero dei 22 cuori dei papi. 🔗 Leggi su Funweek.it

