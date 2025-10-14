Roma sequestrati 200 chili di cocaina in casa di 23enne albanese valore di circa 16mln € ritrovati anche 30mila € in contanti - VIDEO
Il blitz è scattato dopo un controllo stradale: il giovane è stato fermato dai militari, insospettiti dal suo comportamento. All’interno dello zaino che portava con sé sono stati trovati diversi mazzetti di denaro contante, per un totale di circa 30mila euro, una cifra ritenuta incompatibile con il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
