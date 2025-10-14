Roma prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale Mattarella | Due popoli due Stati unica via pontefice | Costruiamo pace - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Quirinale, il Presidente e il Pontefice invocano pace e giustizia per Gaza. “Non una tregua fragile, ma una pace giusta fondata su dignità e dialogo” Oggi, papa Leone XIV ha visitato ufficialmente il Quirinale per la prima volta. Il presidente Sergio Mattarella e il pontefice si sono uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roma prima visita ufficiale di papa leone xiv al quirinale mattarella due popoli due stati unica via pontefice costruiamo pace video

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: "Due popoli due Stati unica via", pontefice: "Costruiamo pace" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma prima visita ufficialePapa Leone XIV debutta al Quirinale, oggi la prima visita a Mattarella - Papa Leone XIV oggi al Quirinale, Mattarella: “Benvenuto nella casa di tutti gli italiani”. Si legge su corrierenazionale.it

roma prima visita ufficialeAl Quirinale l’abbraccio tra Stato e Chiesa: Papa Leone XIV in visita da Mattarella - Roma — Giornata storica al Quirinale per la prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al capo dello Stato. Secondo thesocialpost.it

Papa Leone XIV in visita al Quirinale. La calorosa accoglienza del presidente Mattarella - Il Pontefice è arrivato nel Palazzo del Quirinale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Prima Visita Ufficiale