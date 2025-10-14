Roma prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale Mattarella | Due popoli due Stati unica via pontefice | Costruiamo pace - VIDEO

Al Quirinale, il Presidente e il Pontefice invocano pace e giustizia per Gaza. “Non una tregua fragile, ma una pace giusta fondata su dignità e dialogo” Oggi, papa Leone XIV ha visitato ufficialmente il Quirinale per la prima volta. Il presidente Sergio Mattarella e il pontefice si sono uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

