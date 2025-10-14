Roma Olly in concerto al Palasport | come evitare il traffico e raggiungere il palazzetto

Cdn.ilfaroonline.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 ottobre 2025 – Olly porta il suo “ Tutta Vita ” al Palazzo dello Sport dell’Eur martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025: l’inizio è fissato per le 21:00 in entrambe le serate (date in calendario e orari: biglietteria ufficiale). Le due date risultano segnate come sold-out dal promoter del tour. Info utili. Il palazzetto si trova nel cuore dell’Eur, in piazzale Pier Luigi Nervi. Per chi si muove con i mezzi, la via più semplice è la metro B: direzione Laurentina, scendendo a Eur Palasport; dall’uscita sono circa 400 metri a piedi fino all’ingresso dell’impianto. In alternativa, da Termini parte l’autobus ATAC 714 con capolinea proprio “NerviPalazzo dello Sport”, che deposita a ridosso del venue. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma olly concerto palasportScaletta Olly a Roma-Palasport, 14 ottobre 2025 - Martedì 14 ottobre nuova data del Tour autunnale 2025 di Olly. Si legge su msn.com

roma olly concerto palasportOlly in concerto a Roma, la possibile scaletta - Tuttavia, è possibile che replichi la setlist portata in scena all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano lo scorso 4 settembre: ... tg24.sky.it scrive

roma olly concerto palasportOlly a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago - Dopo lo spettacolo di Milano, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo sarà in concerto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e venerdì 17 ottobre al ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Olly Concerto Palasport