Roma Olly in concerto al Palasport | come evitare il traffico e raggiungere il palazzetto

Roma, 14 ottobre 2025 – Olly porta il suo “ Tutta Vita ” al Palazzo dello Sport dell’Eur martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025: l’inizio è fissato per le 21:00 in entrambe le serate (date in calendario e orari: biglietteria ufficiale). Le due date risultano segnate come sold-out dal promoter del tour. Info utili. Il palazzetto si trova nel cuore dell’Eur, in piazzale Pier Luigi Nervi. Per chi si muove con i mezzi, la via più semplice è la metro B: direzione Laurentina, scendendo a Eur Palasport; dall’uscita sono circa 400 metri a piedi fino all’ingresso dell’impianto. In alternativa, da Termini parte l’autobus ATAC 714 con capolinea proprio “NerviPalazzo dello Sport”, che deposita a ridosso del venue. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

