Roma Okaka su Gasperini | È la persona giusta nel posto giusto

Al rientro dalla sosta la Roma affronterà il big match contro l’Inter, dove i giallorossi dovranno cercare di confermare quanto di buono fatto fino a questo momento in campionato. La speranza è quella di continuare ad ottenere risultati importanti, che darebbero ulteriore consapevolezza al gruppo. Proprio della formazione di Gasperini ha parlato Stefano Okaka, che ha vestito questi colori tra il 2005 ed il 2012, con vari prestiti nel mezzo. Le parole di Okaka. Queste le parole rilasciate dall’ ex attaccante della Roma ai microfoni di TMW: “Ad inizio anno ho parlato della Roma: con Gasperini può arrivare in fondo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Okaka su Gasperini: “È la persona giusta nel posto giusto”

