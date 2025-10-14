Roma occupato il liceo Newton | No al ddl sull’antisionismo

Roma, 14 ottobre 2025 – È stato occupato questa mattina il liceo scientifico Newton, nel quartiere Monteverde, a Roma. L’azione, rivendicata dagli studenti legati al collettivo OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa, si inserisce nel più ampio ciclo di mobilitazioni a sostegno della causa palestinese che in queste settimane sta interessando diversi istituti della Capitale. In un comunicato diffuso sui social, i ragazzi scrivono: “ Esprimiamo la nostra massima solidarietà e supporto agli studenti del Liceo. Continuano a sventolare le bandiere palestinesi dalle scuole, continuano a sventolare perché quanto detto nelle mobilitazioni del 4 ottobre, negli scioperi generali e negli ultimi anni di mobilitazione non era uno slogan ma una promessa di lotta: non ci fermeremo fino a che la Palestina sarà libera! La pace in Palestina ci sarà solo con la fine dell’occupazione sionista e nessun cessate il fuoco fermerà la lotta di solidarietà al popolo ed alla resistenza palestinese e contro lo stato terrorista di Israele ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it