Roma occupato il liceo Newton | No al ddl sull’antisemitismo
Roma, 14 ottobre 2025 – È stato occupato questa mattina il liceo scientifico Newton, nel quartiere Monteverde, a Roma. L’azione, rivendicata dagli studenti legati al collettivo OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa, si inserisce nel più ampio ciclo di mobilitazioni a sostegno della causa palestinese che in queste settimane sta interessando diversi istituti della Capitale. In un comunicato diffuso sui social, i ragazzi scrivono: “ Esprimiamo la nostra massima solidarietà e supporto agli studenti del Liceo. Continuano a sventolare le bandiere palestinesi dalle scuole, continuano a sventolare perché quanto detto nelle mobilitazioni del 4 ottobre, negli scioperi generali e negli ultimi anni di mobilitazione non era uno slogan ma una promessa di lotta: non ci fermeremo fino a che la Palestina sarà libera! La pace in Palestina ci sarà solo con la fine dell’occupazione sionista e nessun cessate il fuoco fermerà la lotta di solidarietà al popolo ed alla resistenza palestinese e contro lo stato terrorista di Israele ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Studenti, 'occupato il liceo Newton a Roma'. 'Vogliamo la fine dell'occupazone sionista della Palestina' #ANSA - X Vai su X
Agenzia di Stampa ITALPRESS. . Circa un migliaio di manifestanti ha occupato Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini a Roma, per protestare contro l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dei militari israeliani. Lo scalo ferroviario d - facebook.com Vai su Facebook
Roma, occupati i licei Visconti e Newton: bandiere palestinesi alle finestre - «Indegno il Ddl 1627 con cui si istituiscono corsi contro l'antisionismo» ... Lo riporta msn.com
Roma, occupato anche il liceo Visconti. Gli studenti contro il governo - All’Augusto termina l’occupazione dopo una settimana ... rainews.it scrive
A Roma occupate le scuole Newton e Visconti, gli studenti: «La protesta per la Palestina» - Ancora licei occupati a Roma: lunedì mattina, nella giornata della liberazione degli ostaggi israeliani, sono arrivate nuove proteste. msn.com scrive