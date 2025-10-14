Roma madre tortura suo figlio | Sei grasso capelli ossigenati botte e insulti

Condannata a quattro anni per maltrattamenti. La vittima? Il figlio. A Roma Giovanni, oggi 33enne, ha subito più di 20 anni di vessazioni e non solo. Cristina, la mamma, lo svegliava nel cuore della notte costringendolo a bere intrugli e pozioni per liberarlo dal male, per proteggerlo dagli alieni. Lui, bambino, rispondeva alla mamma che nella stanza c'erano solo loro due, e giù botte. "Mia madre si rivolgeva a me chiamandomi 'cancro del mio utero', 'mongoloide', 'aborto mancato'", ha raccontato Giovanni ai giudici davanti al Tribunale collegiale: "Mi ha insultato e umiliato in più occasioni davanti ai nonni e agli zii materni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

