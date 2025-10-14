Roma Inter Wesley torna in gruppo lavoro individuale per Angelino e Bailey
Inter News 24 Roma Inter, si prepara alla sfida contro l’Inter con buone notizie sull’infermeria, ma con alcuni giocatori ancora ai box. L’allenamento odierno della Roma a Trigoria ha portato buone notizie in vista della sfida di sabato sera contro l’Inter. Wesley è finalmente tornato a lavorare in gruppo e si considera pienamente recuperato, pronto a essere convocato per il match di Serie A. Tuttavia, Angelino ha svolto un lavoro in palestra, mentre Leon Bailey ha seguito una sessione di allenamento individuale. Il recupero di Wesley è un’ottima notizia per Mourinho, che potrà contare su un altro rinforzo in vista della gara contro i nerazzurri, che si preannuncia cruciale per la corsa verso la zona alta della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
