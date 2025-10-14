Roma Inter rientrati quattro nazionali | Chivu studia questa formazione

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Oggi, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile sono stati riaperti per i giocatori che sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Come confermato da Sky Sport, Cristian Chivu ha potuto riabbracciare Petar Sucic, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, che sono tornati ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro la Roma di sabato sera. La partita si preannuncia cruciale per i nerazzurri, che dovranno cercare di confermare la loro solidità in campionato, con il rientro dei nazionali che porterà freschezza e qualità alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

