Roma Inter rientrati quattro nazionali | Chivu studia questa formazione

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Oggi, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile sono stati riaperti per i giocatori che sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Come confermato da Sky Sport, Cristian Chivu ha potuto riabbracciare Petar Sucic, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, che sono tornati ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro la Roma di sabato sera. La partita si preannuncia cruciale per i nerazzurri, che dovranno cercare di confermare la loro solidità in campionato, con il rientro dei nazionali che porterà freschezza e qualità alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter rientrati quattro nazionali chivu studia questa formazione

© Internews24.com - Roma Inter, rientrati quattro nazionali: Chivu studia questa formazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma inter rientrati quattroSky - Verso Roma-Inter, rientrati quattro nazionali. Bonny e Sommer si candidano per una maglia da titolare - Oggi, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile si sono riaperti per quattro giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali: come conferma Sky Sport, Cristian Chivu ha potuto riabb ... Da msn.com

roma inter rientrati quattroInter, le due mosse di Chivu per stanare la Roma - Inter, tornano i nazionali: Dumfries, de Vrij, Bastoni e Sucic rientrano ad Appiano. spaziointer.it scrive

roma inter rientrati quattroSky – Inter, tornati 4 Nazionali. Thuram si allena a parte: accanto a Lautaro Bonny - Il francese dell'Inter sta recuperando dall'infortunio e probabilmente riuscirà a recuperare per il Napoli. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Rientrati Quattro