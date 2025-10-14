Roma Inter rientrati quattro nazionali | Chivu studia questa formazione
Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Oggi, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile sono stati riaperti per i giocatori che sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Come confermato da Sky Sport, Cristian Chivu ha potuto riabbracciare Petar Sucic, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, che sono tornati ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro la Roma di sabato sera. La partita si preannuncia cruciale per i nerazzurri, che dovranno cercare di confermare la loro solidità in campionato, con il rientro dei nazionali che porterà freschezza e qualità alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sky - Verso #RomaInter, rientrati quattro nazionali. #Bonny e #Sommer si candidano per una maglia da titolare - X Vai su X
ASPETTANDO ROMA-INTER ? Sabato 18 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00 Tele Radio Stereo sarà in diretta live da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del Gruppo Apollonj Ghetti Via di Settebagni 702 (Uscita 9 del GRA) ? Ti aspettiamo con i co - facebook.com Vai su Facebook
Sky - Verso Roma-Inter, rientrati quattro nazionali. Bonny e Sommer si candidano per una maglia da titolare - Oggi, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile si sono riaperti per quattro giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali: come conferma Sky Sport, Cristian Chivu ha potuto riabb ... Da msn.com
Inter, le due mosse di Chivu per stanare la Roma - Inter, tornano i nazionali: Dumfries, de Vrij, Bastoni e Sucic rientrano ad Appiano. spaziointer.it scrive
Sky – Inter, tornati 4 Nazionali. Thuram si allena a parte: accanto a Lautaro Bonny - Il francese dell'Inter sta recuperando dall'infortunio e probabilmente riuscirà a recuperare per il Napoli. Scrive msn.com