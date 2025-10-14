Roma Inter rebus in attacco per Chivu | il tecnico è orientato a prendere questa scelta!

Chi al fianco di Lautaro dal 1??. Entra nel vivo la preparazione dell'Inter in vista della supersfida di sabato all'Olimpico contro la Roma. Un match che mette in palio non solo tre punti pesanti, ma anche la possibilità di conquistare la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto e consolidare le proprie ambizioni. Per riuscirci, il tecnico Cristian Chivu dovrà sciogliere un dubbio cruciale che riguarda l'attacco. Bonny, il vantaggio della freschezza. Con l'attaccante francese Marcus Thuram ancora ai box per infortunio e il capitano Lautaro Martínez reduce dalle fatiche del viaggio intercontinentale con l'Argentina, la scelta del partner offensivo diventa fondamentale.

