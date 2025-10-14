Roma Inter Paulo Dybala punta al ritorno! la Joya mette la Coppa Italia nel mirino
Inter News 24 Roma Inter, Paulo Dybala torna in campo in tempo per la sfida contro i nerazzurri? Allarme rosso per la retroguardia di Chivu. Paulo Dybala continua a incarnare l’immagine di un campione che vive la sua avventura alla Roma con intensità e passione. Il fuoriclasse argentino guarda alla Coppa Italia come il percorso più rapido per aggiungere un trofeo al suo palmarès e sanare la ferita della finale persa a Budapest. Il cammino verso il successo non è semplice: agli ottavi ci sarà un Torino agguerrito e, in caso di qualificazione, un possibile scontro con l’Inter ai quarti. La priorità di Dybala resta il campo: tra doppi allenamenti e l’attesa di diventare padre, la sua vita è un’altalena emotiva, ma la concentrazione sul rendimento e sul ritorno alla forma migliore non vacilla. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
ASPETTANDO ROMA-INTER ? Sabato 18 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00 Tele Radio Stereo sarà in diretta live da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del Gruppo Apollonj Ghetti Via di Settebagni 702 (Uscita 9 del GRA) ? Ti aspettiamo con i co - facebook.com Vai su Facebook
A week off for Sunday night @SerieA_EN But some brilliant Sunday night games coming up on @tntsports Milan v Fiorentina Lazio v Juventus Milan v Roma Inter v Lazio Inter v Milan Roma v Napoli Napoli v Juventus - X Vai su X
Roma, Dybala scalpita per l'Inter: ora è al top. Ed entro fine mese colloqui per il rinnovo - Paulo Dybala studia il calendario della Coppa Italia con un obiettivo preciso: alzare finalmente un trofeo con. Riporta tuttomercatoweb.com
Pellegrini e Dybala, qualità al potere: la Roma prepara la nuova staffetta - Pellegrini e Dybala, qualità al potere: la Roma prepara la nuova staffetta - Si legge su marione.net
Mercato Roma: Paulo Dybala torna in campo anche per il rinnovo - Dopo tanti guai fisici, l'argentino è pronto per tornare protagonista. Come scrive msn.com