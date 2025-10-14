Roma Inter Paulo Dybala punta al ritorno! la Joya mette la Coppa Italia nel mirino

Inter News 24 Roma Inter, Paulo Dybala torna in campo in tempo per la sfida contro i nerazzurri? Allarme rosso per la retroguardia di Chivu. Paulo Dybala continua a incarnare l’immagine di un campione che vive la sua avventura alla Roma con intensità e passione. Il fuoriclasse argentino guarda alla Coppa Italia come il percorso più rapido per aggiungere un trofeo al suo palmarès e sanare la ferita della finale persa a Budapest. Il cammino verso il successo non è semplice: agli ottavi ci sarà un Torino agguerrito e, in caso di qualificazione, un possibile scontro con l’Inter ai quarti. La priorità di Dybala resta il campo: tra doppi allenamenti e l’attesa di diventare padre, la sua vita è un’altalena emotiva, ma la concentrazione sul rendimento e sul ritorno alla forma migliore non vacilla. 🔗 Leggi su Internews24.com

