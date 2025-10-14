Roma Inter Gasperini sfida Chivu | sarà allievo contro maestro! Il focus della Gazzetta

Inter News 24 dello Sport sui due allenatori. La supersfida di sabato sera tra Roma e Inter non sarà solo un big match per la classifica, ma anche un affascinante cortocircuito del passato che metterà di fronte l’allievo e il suo ex, breve, maestro. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu ritroverà sulla panchina avversaria Gian Piero Gasperini, l’uomo che lo allenò nell’estate del 2011, in una delle parentesi più complesse della storia recente del club meneghino. Un’esperienza breve e turbolenta. 🔗 Leggi su Internews24.com

