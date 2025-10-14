Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. In casa Roma, Gian Piero Gasperini si prepara a ritrovare alcuni giocatori che potrebbero finalmente uscire dall’infermeria, con buone notizie che arrivano dal campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti, con il tecnico giallorosso pronto a riaccogliere alcuni elementi fondamentali nella sua rosa. I primi giocatori a tornare in gruppo saranno Wesley e Angeliño, che, dopo essersi sottoposti a trattamenti riabilitativi, sono pronti a rientrare nel gruppo e a tornare a disposizione del tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, Gasperini ritrova Wesley e Angelino: le ultime su Bailey