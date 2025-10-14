Roma Inter Gasperini punta su Pellegrini da titolare | l’ex obiettivo vuole rispondere così

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è tornato a brillare sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ritrovando la forma che lo ha sempre contraddistinto e diventando uno dei protagonisti della squadra giallorossa. Dopo aver superato un infortunio che lo aveva messo ai margini nelle scorse stagioni, Pellegrini parte in vantaggio per il big match contro l' Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il capitano della Roma è in grande forma e pronto a sfidare una squadra che già lo aveva messo nel mirino lo scorso anno.

© Internews24.com - Roma Inter, Gasperini punta su Pellegrini da titolare: l’ex obiettivo vuole rispondere così

