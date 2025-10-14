Inter News 24 Roma Inter è anche Gasperini contro Chivu, sfida generazionale tra allenatori: ci sono alcuni punti in comune tra le loro idee di gioco. La sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter non è solo un big match per la classifica, ma un affascinante duello tattico tra due allenatori con filosofie simili ma percorsi diversi: Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu. Come analizza La Gazzetta dello Sport, c’è molto del “Gasp” nel nuovo tecnico nerazzurro, in una partita che misurerà affinità e differenze tra l’allievo e il suo ex, breve, maestro nel 2011. Filosofie simili, risultati opposti. Entrambi i tecnici basano il loro calcio sull’aggressività, sugli uno contro uno a tutto campo e sulla ricerca della verticalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

