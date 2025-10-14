Roma Inter dubbi in porta per Chivu | chi è il favorito tra Sommer e Martinez

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. In vista della grande sfida di sabato sera tra Roma e Inter, in programma allo stadio Olimpico, il tecnico Cristian Chivu dovrà prendere una decisione importante riguardo alla formazione titolare. Tra i nodi ancora da sciogliere c’è quello legato al ruolo di portiere: chi sarà tra i pali, Yann Sommer o Josep Martinez? Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ballottaggio resta aperto ma lo svizzero sembrerebbe in leggero vantaggio per partire dall’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, dubbi in porta per Chivu: chi è il favorito tra Sommer e Martinez

Contenuti che potrebbero interessarti

ASPETTANDO ROMA-INTER ? Sabato 18 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00 Tele Radio Stereo sarà in diretta live da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del Gruppo Apollonj Ghetti Via di Settebagni 702 (Uscita 9 del GRA) ? Ti aspettiamo con i co - facebook.com Vai su Facebook

A week off for Sunday night @SerieA_EN But some brilliant Sunday night games coming up on @tntsports Milan v Fiorentina Lazio v Juventus Milan v Roma Inter v Lazio Inter v Milan Roma v Napoli Napoli v Juventus Vai su X

Dovbyk, Ferguson o Dybala falso 9: chi sarà il centravanti titolare in Roma-Inter? - Inter: Dovbyk, Ferguson o Dybala falso 9, chi sarà il centravanti titolare? Come scrive fantamaster.it

Classifica senza errori arbitrali, svista grave in Juventus-Milan: i dubbi su Inter, Napoli e Roma - Serie A, classifica senza errori arbitrali: moviola 6a giornata, i verdetti sulla supersfida tra Juventus e Milan e sui match di Inter, Napoli, Roma e Atalanta. Scrive sport.virgilio.it

Inter-Cremonese, moviola: dubbi sul primo e sul terzo gol nerazzurro, c’è anche una rete annullata - La prova dell’arbitro di Teramo Emanno Feliciani a San Siro nell’anticipo della sesta giornata di serie A Inter- Si legge su sport.virgilio.it