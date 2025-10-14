Roma Inter Chivu definisce il piano offensivo | Thuram a rischio Bonny favorito come titolare?

Inter News 24 Roma Inter, Chivu prepara le proprie carte per la prossima sfida di campionato contro i giallorossi! Le possibili decisioni del tecnico. All’Olimpico di Roma, sabato sera, l’ Inter affronterà la squadra giallorossa con alcune incognite sul fronte offensivo. Dopo il rientro dei nazionali, Cristian Chivu ha già impostato la preparazione della sfida e valuterà le condizioni dei suoi giocatori in vista della gara decisiva. L’attenzione principale è sul recupero di Marcus Thuram, fermatosi prima della sosta, il cui impiego rimane incerto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la possibilità di vederlo in campo è ancora appesa a un filo, mentre il responsabile medico Piero Volpi ha spiegato che averlo disponibile contro la Roma sarebbe complicato, ma non del tutto impossibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

