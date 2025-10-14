Roma Inter Capello | I due tecnici sono simili Ecco cosa deciderà il match

Roma Inter è il big match della prossima giornata di campionato. L’analisi di Fabio Capello sul big match di Serie A. Roma-Inter sarà il big-match alla ripresa del campionato. Ex allenatore scudettato con i giallorossi e oggi opinionista, Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport prova a leggere la partita in anticipo. GASPERINI E CHIVU . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Inter, Capello: «I due tecnici sono simili. Ecco cosa deciderà il match»

