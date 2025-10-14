Roma i cambi non incidono | ma attenzione a chi torna contro l’Inter
Nonostante il primo posto a pari merito con il Napoli, la Roma ha più di qualcosina da migliorare. Sicuramente la fase offensiva è uno degli aspetti che maggiormente vanno attenzionati, ma su questo il nome di Gasperini è una garanzia. Ci vorrà tempo, su questo non c’è dubbio, e la partita di sabato contro l’Inter rappresenta un vero e proprio banco di prova per i giallorossi. Lazio a parte, infatti, gli uomini del Gasp affronteranno quella che sulla carta è una delle favorite per la vittoria dello scudetto, senza dimenticare la finale di Champions League dello scorso anno. Insomma, non di certo una passeggiata di salute, ma attenzione alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
