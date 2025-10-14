Roma Femminile Haavi | La Champions è sempre speciale I tifosi ci daranno una mano

Il giorno che precede la sfida tra Roma Femminile e Barcellona, seconda giornata della League Phase di Women’s Champions League, in conferenza stampa insieme al tecnico Rossettini si è presentata anche Emilie Haavi: “ Giocare di sera, sentire l’inno della Champions è sempre speciale per me. Sono tanti anni che partecipo, ho avuto esperienze bellissime e affrontare le squadre più forti del mondo è uno stimolo, tiri fuori qualcosa in più. Non vedo l’ora di giocare queste partite”. Haavi: “Nella mia testa c’è solo il Barcellona”. Riguardo l’ottimo inizio in campionato ed i possibili obiettivi: “ Io penso sempre alla prossima partita, nella mia testa ora c’è solo il Barcellona e spero sia lo stesso per le mie compagne. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

