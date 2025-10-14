Roma Femminile-Barcellona le convocate di Rossettini | out Giugliano e Di Guglielmo

Mercoledì 15 ottobre alle 21:00 la Roma Femminile tornerà in campo per la seconda giornata della Women’s Champions League, affrontando il Barcellona. Si tratterà del primo incontro casalingo della fase a gironi della competizione, che si disputerà allo stadio Tre Fontane davanti al pubblico giallorosso. Le giallorosse sono chiamate al riscatto dopo il pesante ko per 6-2 contro il Real Madrid all’esordio. Tre assenze pesanti. Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle giocatrici convocate per il match di domani. Restano indisponibili tre giocatrici importanti: Giugliano, alle prese con una lesione di medio grado al muscolo ileopsoas; Di Guglielmo, ferma per un’infiammazione alla bandelletta ileotibiale; e Babajide, ancora ai box. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile-Barcellona, le convocate di Rossettini: out Giugliano e Di Guglielmo

