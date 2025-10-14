Roma Eterea | la Capitale celebra i nuovi talenti della moda
Roma, 14 ottobre 2025 – Nella cornice elegante di Spazio Novecento, si è svolta la prima edizione di “ Roma Eterea”, un evento pensato per accendere i riflettori su piccoli brand emergenti italiani e internazionali, offrendo loro visibilità e una vetrina creativa in cui esprimere appieno il proprio talento. La giornata, suddivisa in due momenti clou – una sfilata pomeridiana alle ore 15:00 e una serale alle 19:00 – è stata abilmente condotta da Jessica Amendola, volto noto e professionale, che ha guidato il pubblico tra le proposte stilistiche dei giovani designer. Il vero fulcro dell’evento sono stati proprio gli stilisti emergenti, che hanno saputo catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei presenti grazie a collezioni inedite, originali e di alta qualità, capaci di raccontare storie personali e visioni contemporanee del fashion. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
