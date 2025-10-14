Roma ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città
Dai tempi dell’antica Roma, la città è divisa in rioni, anche detti quartieri. Rione Monti è il più antico e pittoresco. I quartieri di Roma. Roma è divisa dall’alba dei tempi in rioni, comunemente chiamati quartieri. Le prime suddivisioni territoriali in questi termini arrivano con l’antica Roma e ancora oggi, con le normali evoluzioni che la storia ha comportato, i romani fanno riferimento ai rioni. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Oggi i quartieri della Capitale sono numerosi. Da Trevi a Colonna, passando per Campo Marzio, Parione, Regola, Sant’Eustacchio, Pigna, Campitelli, Ripa, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, castro Pretorio, Celio, Prati, San Saba. 🔗 Leggi su Funweek.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un fortino caduto dopo un anno e 269 giorni. Ma qual è il vero volto della Roma 1927 Futsal? - facebook.com Vai su Facebook
Roma, ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città - Dai tempi dell'antica Roma, la città è divisa in rioni, anche detti quartieri. Lo riporta msn.com
Roma, scontri a San Lorenzo per Ramy: dall'Autonomia anni 70 ai Pro Pal. Viaggio nel rione rosso dove la protesta è di casa - È il quartiere più propal di Roma, quello da cui partono le micce più incendiarie, o più organizzate, tra scritte sui muri contro le forze dell’ordine e circoli, palestre popolari. Riporta ilmessaggero.it
Roma, ecco il nuovo Testaccio: masterplan da quasi 60 milioni per la riqualificazione del rione - Aumento dello spazio pedonale (+38%), 480 alberature in più e il 32% di spazio pubblico rigenerato: sono alcuni degli obiettivi strategici del masterplan per la riqualificazione di Testaccio, redatto ... Si legge su roma.corriere.it