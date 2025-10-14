Roma ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città

Dai tempi dell’antica Roma, la città è divisa in rioni, anche detti quartieri. Rione Monti è il più antico e pittoresco. I quartieri di Roma. Roma è divisa dall’alba dei tempi in rioni, comunemente chiamati quartieri. Le prime suddivisioni territoriali in questi termini arrivano con l’antica Roma e ancora oggi, con le normali evoluzioni che la storia ha comportato, i romani fanno riferimento ai rioni. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Oggi i quartieri della Capitale sono numerosi. Da Trevi a Colonna, passando per Campo Marzio, Parione, Regola, Sant’Eustacchio, Pigna, Campitelli, Ripa, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, castro Pretorio, Celio, Prati, San Saba. 🔗 Leggi su Funweek.it