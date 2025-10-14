Roma e Assisi insieme per il Giubileo | avviata l’iniziativa di scambio turistico-culturale con Roma Pass e Assisi Card

Nell’ambito dell’accordo “Insieme per il Giubileo”, Roma e Assisi hanno dato vita a un’iniziativa concreta di scambio turistico-culturale. Questa mattina, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, Roma ha consegnato alla città di Assisi mille “Roma Pass”, mentre Assisi ha messo a disposizione dei cittadini della Capitale cinquecento “Assisi Card”. Attraverso il supporto di Zètema Cultura e Opera Laboratori Fiorentini, consentiranno ai cittadini di accedere gratuitamente ai principali siti storico-artistici e a percorsi turistici dedicati. All’iniziativa hanno partecipato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente del Consiglio comunale di Assisi Annalisa Rossi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma e Assisi insieme per il Giubileo: avviata l’iniziativa di scambio turistico-culturale con “Roma Pass” e “Assisi Card”

