Due mesi di tempo, oltre cento eventi, un solo protagonista. A cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, Roma, città a lui molto cara, torna a farlo rivivere. Il programma “PPP Visionario”, dedicato al grande studioso e intellettuale del Novecento, inizierà il 15 ottobre e si concluderà due mesi dopo, raccogliendo eventi interdisciplinari che toccheranno e coinvolgeranno tutta la Capitale. Gli eventi del “PPP Visionario” tra cinema, arte e sport. Il PPP Visionario sarà un itinerario che partirà dal Quarticciolo fino ad arrivare al Porto di Roma, attraversando i luoghi più significativi per il regista emiliano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma celebra Pasolini: oltre cento eventi per riscoprire il suo genio visionario