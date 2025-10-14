Roma Burlesque Festival dal 23 al 25 ottobre all’Ellington Club

Dal 23 al 25 ottobre tre giorni di show e workshop dedicati all’arte del burlesque e alla libertà d’espressione Il 26 ottobre alle ore 15.00 è in programma il workshop con la performer francese Tara D’Arson TORNA NELLA CAPITALE IL ROMA BURLESQUE FESTIVAL Un cartellone con ospiti internazionali all’Ellington Club e due workshop dedicati alla libertà di espressione nel vicino Mademoiselle Vintage Shop 23 ottobre NOLITA e la stand up comédienne CHIARA BECCHIMANZI 24 ottobre HOLLY’S GOOD, LOLA ITSY 25 ottobre TARA D’ARSON da Bordeaux, ALBADORO GALA 26 ottobre WORKSHOP DI BURLESQUE con Tara D’arson Presentano gli spettacoli Vera Dragone e Alessandro Casella BIGLIETTI IN PREVENDITA SUL SITO DELL’ELLINGTON CLUB Torna nella Capitale, negli spazi dell’Ellington Club, il Roma Burlesque Festival. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

