Roma blindata | manifestazioni per Gaza summit alla Fao e il Papa il maxi piano di sicurezza della questura

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì il tavolo tecnico sulla sicurezza della Questura di Roma ha discusso il piano per la settimana: tra la visita di Papa Leone XIV, il World Food Forum, l’Aqaba Process e i sit-in per la Palestina, Roma sarà blindata. Scattano posti di blocco, divieti di sosta e controlli antiterrorismo, con tiratori scelti e sistemi antidrone in azione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma blindata manifestazioni gazaRoma blindata: manifestazioni per Gaza, summit alla Fao e il Papa, il maxi piano di sicurezza della questura - Lunedì il tavolo tecnico sulla sicurezza della Questura di Roma ha discusso il piano per la settimana: tra la visita di Papa Leone XIV, il World Food ... Riporta fanpage.it

roma blindata manifestazioni gazaFlotilla: Roma blindata per la manifestazione di sabato, 2mila agenti in campo - La Città Eterna si prepara alla manifestazione nazionale prevista per sabato 4 ottobre, indetta contro il massacro in corso nella ... Si legge su iltempo.it

roma blindata manifestazioni gazaRoma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Blindata Manifestazioni Gaza