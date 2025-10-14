Roma blindata | manifestazioni per Gaza summit alla Fao e il Papa il maxi piano di sicurezza della questura

Lunedì il tavolo tecnico sulla sicurezza della Questura di Roma ha discusso il piano per la settimana: tra la visita di Papa Leone XIV, il World Food Forum, l’Aqaba Process e i sit-in per la Palestina, Roma sarà blindata. Scattano posti di blocco, divieti di sosta e controlli antiterrorismo, con tiratori scelti e sistemi antidrone in azione. 🔗 Leggi su Fanpage.it