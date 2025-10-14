Roma Bailey si allena a parte E all’appello di Gasperini manca anche un terzino

Il giamaicano dovrà ancora aspettare per mettersi a disposizione del tecnico mentre c’è un’altra assenza a sorpresa La Roma si è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria dopo due giorni di riposo concessi da Gasperini. Il tecnico ha cominciato quindi oggi la settimana che porta al big match contro l’Inter, con una rosa quasi completamente a disposizione. Erano attesi al rientro in campo col resto del gruppo sia Wesley che Angelino, assenti nei giorni scorsi per motivi diversi. Il brasiliano aveva un problemino che lo aveva costretto a saltare la convocazione col Brasile, invece Angelino è stato alle prese con una brutta influenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

