Roma 17enne accoltellato alla coscia | il presunto aggressore portato in commissariato

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato ferito oggi, martedì 14 ottobre, con una coltellata alla coscia destra e trasportato in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri, non in pericolo di vita.   E’ successo alle 16.20 in via Cusino 55, a pochi passi dal parco di Selva Candida. Sul posto gli agenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma 17enne accoltellato alla coscia il presunto aggressore portato in commissariato

© Ildifforme.it - Roma, 17enne accoltellato alla coscia: il presunto aggressore portato in commissariato

Argomenti simili trattati di recente

roma 17enne accoltellato cosciaPaura a Roma, 17enne accoltellato in strada e ferito a una gamba: trasferito all’ospedale in codice rosso - Stava camminando per strada quando è stato aggredito: è successo a Roma, in zona Selva Candida, nel pomeriggio di oggi ... Da fanpage.it

roma 17enne accoltellato cosciaRoma, 17enne accoltellato a Selva Candida, ferito a una coscia. Fermato l'aggressore - Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate nella zona di Selva Candida nel pomeriggio di martedì. Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 17enne Accoltellato Coscia