Rogo al casello della Tangenziale auto in fiamme

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, sulla Tangenziale di Napoli. Intorno alle 15 un'auto ha preso fuoco nell'area di servizio che si trova subito dopo il casello di Agnano-Astroni. A bruciare è stata una Smart bianca.Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco.