Roger Moore quando l’Eleganza Divenne Leggenda
C'è un modo di alzare il sopracciglio che vale più di mille battute. Un'arte perduta, quella di Roger Moore, che oggi avrebbe spento 98 candeline su una torta probabilmente accompagnata da champagne Dom Pérignon. L'articolo proviene da MondoU.it. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
