Rock Contest 2025 annunciati i 30 finalisti del concorso musicale di Controradio
Il Rock Contest di Controradio entra nel vivo della sua 37ª edizione e svela i 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 candidature arrivate da tutta Italia. Dal Salento al Trentino, passando per la Toscana, le band e gli artisti scelti rappresentano un caleidoscopio sonoro che attraversa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Presso La Stua le mitiche serate ROCK firmate VENETO ROCK CONTEST. Band locali, nuove sonorità e tanta energia !!! Il tutto accompagnato da bruschette e tanta birra buona !!! Ingresso libero Prenotazione tavoli al 3515899187 - facebook.com Vai su Facebook
Il Rock Contest è pronto a partire: ecco i 30 progetti musicali in gara scelti tra più di 600 - Iniziano il 28 ottobre le fasi live del concorso promosso da Controradio che ha scoperto talenti della musica italiana ... Scrive intoscana.it