Roccella chiama Segre per scusarsi ma la senatrice a vita non risponde E FdI prova ad arginare la polemica
“Se troverò il coraggio, ti telefono domani”. Chissà se Eugenia Roccella si è fatta ispirare dal verso di Replay, la canzone di Samuele Bersani. Senz’altro, dopo l’uscita sulle “gite” ad Auschwitz, un po’ di coraggio deve essere servito alla ministra della Famiglia per alzare la cornetta e comporre il numero di Liliana Segre. La telefonata di chiarimento, se non di scuse, dovrebbe essere avvenuta nel pomeriggio di lunedì. Anche se l’uso del condizionale in questo caso è d’obbligo, visto che attorno all ‘effettiva risposta della senatrice a vita non c’è molta chiarezza. Per Palazzo Chigi, “si sono sentite telefonicamente”, ma fonti di Repubblica smentiscono che Segre abbia accettato la chiamata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
