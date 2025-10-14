roccella chiama segre dopo le frasi su auschwitz ma la polemica non si spegne tempesta politica

La recente polemica scatenata dalle affermazioni della ministra Roccella sui viaggi scolastici ad Auschwitz ha innescato un acceso dibattito e ha richiesto un chiarimento diretto con una delle voci più autorevoli e toccanti sulla Shoah, la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione. La ministra ha sentito il bisogno di contattare telefonicamente la senatrice per affrontare la questione, manifestando la sua disponibilità a chiarire ulteriormente le sue posizioni in seno alla Commissione antisemitismo del Senato. La vicenda ha messo in luce una profonda divergenza di interpretazioni sul ruolo e sull’efficacia della memoria storica trasmessa attraverso le visite ai luoghi della sterminio e, più in generale, sulle radici e sulla percezione dell’antisemitismo nell’Italia contemporanea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

