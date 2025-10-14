Rivoluzione rifiuti a Modena fase 2 | Ecco altri cassonetti ma saremo inflessibili contro gli abbandoni

Modena, 14 ottobre 2025  – Rivoluzione rifiuti a Modena, è ufficialmente partita la fase 2. Ieri infatti, in via Achille Grandi 99, zona viale Gramsci, la nuova organizzazione della raccolta di carta e plastica è diventata realtà e sono stati posizionati i nuovi cassonetti. I contenitori si potranno aprire in modo gratuito con la carta Smeraldo e sostituiranno la raccolta ‘porta a porta’. Si tratta della seconda fase del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Hera. Le modifiche alla raccolta proseguiranno anche nei prossimi mesi: copriranno fino a un numero complessivo di 76mila utenze e si concluderanno entro luglio 2026 in tutta la zona residenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

