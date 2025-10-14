Riunione d’emergenza Grande Fratello convocata Simona Ventura | cosa succede ora

La nuova edizione del Grande Fratello è ripartita con una veste completamente rinnovata e con un volto d’eccezione al timone: Simona Ventura. La conduttrice, tornata su Canale 5 dopo anni di assenza, ha preso le redini dello storico reality di Mediaset portando con sé energia, ironia e quella capacità di connettersi con il pubblico che da sempre la contraddistingue. L’obiettivo era chiaro sin dall’inizio: dare una svolta a un format che negli ultimi tempi aveva mostrato segni di stanchezza, rendendolo di nuovo un evento televisivo imperdibile. >> “Ma quello è.”. Entra nello studio della Ruota della Fortuna: l’urlo di Gerry Scotti, il pubblico in piedi Le prime puntate hanno mostrato un impianto più ritmato, una regia più dinamica e una casa completamente rivisitata per ospitare i nuovi concorrenti, un mix di volti noti e persone comuni come da tradizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it