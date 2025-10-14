Ritrovato il 61enne scomparso da Codogno | era in un fienile a Camairago

Codogno (Lodi), 14 ottobre 2025 – Dopo ore di apprensione e giorni di ricerche senza sosta, si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda del 61enne scomparso da Codogno da alcuni giorni. L’uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, alle 15.25, nel territorio comunale di Camairago, all’interno di un fienile di una cascina non lontana dalla località Maiocca, dove le ricerche si erano concentrate fin dalle prime ore. Secondo le prime informazioni, era in apparenti buone condizioni di salute, anche se provato da due giorni all’addiaccio. La macchina dei soccorsi si era messa in moto nella serata di domenica 12 ottobre, dopo l’allarme lanciato dal figlio che, non vedendolo rientrare, aveva avvisato i Carabinieri di Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

